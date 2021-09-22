Зеленский считает, что приоритетом сессии Генассамблеи ООН должна быть борьба с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым сделать приоритетной тему противодействия "российской агрессии" и защиты прав человека в Донбассе и Крыму на сессии Организации Объединённых Наций. Об этом он написал в своём твиттере.

At a meeting with @abdulla_shahid, stressed that protecting human rights in the occupied 🇺🇦 territories, preventing militarization of #Crimea & countering 🇷🇺 aggression must be a priority of #UNGA76. We count on adopting the relevant resolutions initiated by 🇺🇦 together. pic.twitter.com/uKFTBErrvy — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021

"На встрече с @abdulla_shahid [президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. — Прим. Лайфа] подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом UNGA76. Мы рассчитываем на совместное принятие резолюций, инициированных Украиной", — заявил Зеленский.