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Зеленский считает, что приоритетом сессии Генассамблеи ООН должна быть борьба с Россией

Украинский лидер уже прибыл в Нью-Йорк и встретился с президентом 76-й сессии Абдуллой Шахидом, озвучив ему свою позицию.

22 сентября, 09:46

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым сделать приоритетной тему противодействия "российской агрессии" и защиты прав человека в Донбассе и Крыму на сессии Организации Объединённых Наций. Об этом он написал в своём твиттере.

"На встрече с @abdulla_shahid [президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. — Прим. Лайфа] подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом UNGA76. Мы рассчитываем на совместное принятие резолюций, инициированных Украиной", — заявил Зеленский.

На пленарном заседании ООН Украина планирует представить две резолюции — о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, а также по теме милитаризации региона, включая части Чёрного и Азовского морей.

"Кто мы теперь?": Зеленский посетовал на пропасть между украинцами и россиянами

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Ранее Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией, отметив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". А в Совете Федерации назвали Украину "маленькой замухрышкой" и посмеялись над словами Зеленского.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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