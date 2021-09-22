Спасатели не будут останавливать на ночь поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26
Воздушное судно исчезло с радаров в 38 километрах от международного аэропорта Хабаровска.
Фото © Russianplanes.net / Vladimir Karlov
Поиски пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26 не будут прекращаться с наступлением темноты. Об этом со ссылкой на краевое управление МЧС России сообщает ТАСС.
"Поиск на ночь приостанавливаться не будет", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, что Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров сегодня днём. На его борту находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. Как сообщал Лайф, воздушное судно выполняло наблюдательный полёт примерно в 40 километрах от аэропорта Хабаровска.
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