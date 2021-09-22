Матвиенко не видит оснований для введения локдауна в России
В Кремле ранее также заявили, что речь о новом ужесточении мер из-за ситуации с коронавирусом не идёт.
Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает, что на данный момент в России есть основания для введения локдауна или ужесточения антикоронавирусных мер.
"Никаких пока оснований для введения локдауна или более жёстких мер нет", — сказала она журналистам.
В Кремле также заявляют, что сегодня не идёт речь о новом локдауне из-за ситуации с коронавирусом. При этом рост заболеваемости уже отмечается — так, в Москве за неделю этот показатель вырос на 24%. Главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что близка четвёртая волна коронавируса — она может начаться в конце сентября — начале октября.
Комментариев: 0