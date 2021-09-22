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Матвиенко не видит оснований для введения локдауна в России

В Кремле ранее также заявили, что речь о новом ужесточении мер из-за ситуации с коронавирусом не идёт.

22 сентября, 12:33
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает, что на данный момент в России есть основания для введения локдауна или ужесточения антикоронавирусных мер.

"Никаких пока оснований для введения локдауна или более жёстких мер нет", — сказала она журналистам.

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В Кремле также заявляют, что сегодня не идёт речь о новом локдауне из-за ситуации с коронавирусом. При этом рост заболеваемости уже отмечается — так, в Москве за неделю этот показатель вырос на 24%. Главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что близка четвёртая волна коронавируса — она может начаться в конце сентября — начале октября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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