Политолог назвал новую версию покушения на советника и близкого друга Зеленского
Он отметил, что сама ситуация в стране довольно специфическая и в целом жители Незалежной сейчас не в безопасности.
Фото © ТАСС / Александр Река
Политолог Леонид Савин перечислил несколько вариантов, кому и зачем нужно было покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. В беседе с Лайфом он напомнил о преступлениях бывших карателей Донбасса.
"Бывшие участники карательного батальона нападали на граждан, на бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов. Соответственно, результат тех действий, которые проводила Украина в Донбассе, видим в подобных инцидентах", — уточнил собеседник Лайфа.
Савин отметил, что "сама ситуация на Украине довольно специфическая" и, в принципе, граждане страны сейчас не в безопасности. Он пояснил, что боевики карательных батальонов в Донбассе "не согласны с официальной повесткой Киева", а в официальном курсе Зеленского неонацисты находят угрозу своим интересам и "воображаемой концепции".
"Если нет чёткой, хорошей социальной, экономической, политической, стабильной программы у государства, то происходит распад органов власти и деградация общества. Это мы проходили в 90-х годах, когда всё было взаимосвязано", — заключил политолог.
Ранее юрист Соловьёв не исключил причастности Зеленского к покушению на своего советника Шефира. По мнению специалиста, использовать нападение он может для того, чтобы "развязать себе руки" в каких-то вопросах.
Напомним, что покушение на советника Зеленского было совершено недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским). В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.
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