Политолог назвал новую версию покушения на советника и близкого друга Зеленского

Политолог Леонид Савин перечислил несколько вариантов, кому и зачем нужно было покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. В беседе с Лайфом он напомнил о преступлениях бывших карателей Донбасса.

"Бывшие участники карательного батальона нападали на граждан, на бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов. Соответственно, результат тех действий, которые проводила Украина в Донбассе, видим в подобных инцидентах", — уточнил собеседник Лайфа.

Савин отметил, что "сама ситуация на Украине довольно специфическая" и, в принципе, граждане страны сейчас не в безопасности. Он пояснил, что боевики карательных батальонов в Донбассе "не согласны с официальной повесткой Киева", а в официальном курсе Зеленского неонацисты находят угрозу своим интересам и "воображаемой концепции".

"Если нет чёткой, хорошей социальной, экономической, политической, стабильной программы у государства, то происходит распад органов власти и деградация общества. Это мы проходили в 90-х годах, когда всё было взаимосвязано", — заключил политолог.

Ранее юрист Соловьёв не исключил причастности Зеленского к покушению на своего советника Шефира. По мнению специалиста, использовать нападение он может для того, чтобы "развязать себе руки" в каких-то вопросах.