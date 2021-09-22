Песков ответил на домыслы о "русском следе" в покушении на советника Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал украинские версии покушения на помощника президента Незалежной Владимира Зеленского. Он с сожалением отметил, что бы ни случилось, никто из политиков в Киеве не может не найти якобы "российский след".

"К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что покушение на советника Зеленского было совершено недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским) 22 сентября. В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.