Песков ответил на домыслы о "русском следе" в покушении на советника Зеленского
Он отметил, что подобные версии о произошедшем не имеют ничего общего с реальным положением дел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал украинские версии покушения на помощника президента Незалежной Владимира Зеленского. Он с сожалением отметил, что бы ни случилось, никто из политиков в Киеве не может не найти якобы "российский след".
"К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, что покушение на советника Зеленского было совершено недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским) 22 сентября. В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.
Сергей Шефир — давний товарищ Зеленского. Он является основателем "Студии "Квартал-95", играл в команде КВН "Запорожье — Кривой Рог — транзит", где также выступал и нынешний президент Незалежной. Шефир спродюсировал более десятка фильмов и сериалов, среди них — "Любовь в большом городе – 3", "Ржевский против Наполеона", "Восемь первых свиданий", "Слуга народа" и "Сваты". 21 мая 2019 года Шефир был назначен первым помощником президента страны.
Комментариев: 0