МГИК опроверг возможность пересчёта результатов электронного голосования

Зампредседателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут опроверг возможность пересчёта результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в столице.

"Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен", — сказал Реут.

Он напомнил, что в законе о выборах не предусмотрена процедура пересчёта голосов. Реут также напомнил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами не обладает правом принимать решения о пересмотре итогов голосования, а технической рабочей группе посредством аудита предлагали самостоятельно удостовериться в корректности подсчёта результатов онлайн-голосования.

Напомним, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что поручит технической группе к 27 сентября провести пересчёт результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве.