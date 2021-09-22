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МГИК опроверг возможность пересчёта результатов электронного голосования

В комиссии уточнили, что такой вопрос в принципе нельзя поставить в рамках действующего законодательства.

22 сентября, 10:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Зампредседателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут опроверг возможность пересчёта результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в столице.

"Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен", — сказал Реут.

Он напомнил, что в законе о выборах не предусмотрена процедура пересчёта голосов. Реут также напомнил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами не обладает правом принимать решения о пересмотре итогов голосования, а технической рабочей группе посредством аудита предлагали самостоятельно удостовериться в корректности подсчёта результатов онлайн-голосования.

В Москве объяснили задержку в объявлении итогов онлайн-голосования

В Москве объяснили задержку в объявлении итогов онлайн-голосования

Напомним, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что поручит технической группе к 27 сентября провести пересчёт результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве.

Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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