Техгруппа пересчитает результаты онлайн-голосования в Москве

Техническая группа проведёт пересчёт результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября. Об этом заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Дадим поручение технической группе [провести] пересчёт и нам доложить протоколом, совпадает ли это с итогами, к понедельнику", — сказал он в ходе заседания штаба.

Он уточнил, что также штаб просит Центральную избирательную комиссию сохранять "бумажные следы" онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов.

Электронное голосование в Москве началось в 8:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября. Онлайн-явка в ходе него составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в столице с учётом онлайн- и офлайн-голосования была 50,3%.