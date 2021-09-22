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Техгруппа пересчитает результаты онлайн-голосования в Москве

Об итогах будет доложено в Общественный штаб по наблюдению за прошедшими в России выборами.

22 сентября, 08:41
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Техническая группа проведёт пересчёт результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября. Об этом заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Дадим поручение технической группе [провести] пересчёт и нам доложить протоколом, совпадает ли это с итогами, к понедельнику", — сказал он в ходе заседания штаба.

Он уточнил, что также штаб просит Центральную избирательную комиссию сохранять "бумажные следы" онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов.

Электронное голосование в Москве началось в 8:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября. Онлайн-явка в ходе него составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в столице с учётом онлайн- и офлайн-голосования была 50,3%.

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Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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