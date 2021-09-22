Пропавшего в Хакасии 13-летнего подростка нашли мёртвым в гараже
Тело ребёнка было обнаружено в здании, расположенном неподалёку от его дома.
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В городе Черногорске в Хакасии нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего 20 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета.
"Подростка без признаков жизни обнаружили в гараже, расположенном вблизи дома по месту жительства", — рассказали в управлении.
Следователи и криминалисты вместе с экспертами ЭКЦ МВД РФ осмотрели место происшествия и тело ребёнка. Причины гибели мальчика не уточняются. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Убийство" после исчезновения школьника, продолжается.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области нашли застрявшей в болоте пропавшую 17 сентября 15-летнюю школьницу.
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