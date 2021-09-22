Пропавшего в Хакасии 13-летнего подростка нашли мёртвым в гараже

В городе Черногорске в Хакасии нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего 20 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"Подростка без признаков жизни обнаружили в гараже, расположенном вблизи дома по месту жительства", — рассказали в управлении.

Следователи и криминалисты вместе с экспертами ЭКЦ МВД РФ осмотрели место происшествия и тело ребёнка. Причины гибели мальчика не уточняются. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Убийство" после исчезновения школьника, продолжается.