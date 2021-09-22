Двух пропавших в Кузбассе школьниц нашли живыми

В Кемеровской области полицейские нашли двух школьниц 14 и 16 лет, пропавших на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Подруги пропали 17 и 18 сентября в Междуреченске. В ходе поисков инспекторы ПДН и оперативники уголовного розыска опросили близких и друзей школьниц. В итоге их удалось найти по счастливому стечению обстоятельств — родственник одной из девочек встретил их на улице и сообщил об этом в полицию.

"Стражи порядка незамедлительно прибыли на место и доставили подростков в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, противоправных действий в отношении девочек не совершалось", — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.