СМИ сообщили о вооружённом мужчине в уральской школе, но в полиции объяснили это учениями

Сегодня утром в ряде СМИ появились сообщения о мужчине, который пытался пройти в одну из школ города Туринска Свердловской области с оружием. Отмечалось, что злоумышленник был якобы вооружён охотничьим ружьём.

Как сообщали журналисты, мужчину задержала полиция, поэтому открыть стрельбу он не успел. Однако позже выяснилось, что всё это было плановой тренировкой правоохранителей.