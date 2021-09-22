СМИ сообщили о вооружённом мужчине в уральской школе, но в полиции объяснили это учениями
Сообщалось, что преступника якобы задержали до того, как он успел открыть стрельбу по людям.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Сегодня утром в ряде СМИ появились сообщения о мужчине, который пытался пройти в одну из школ города Туринска Свердловской области с оружием. Отмечалось, что злоумышленник был якобы вооружён охотничьим ружьём.
Как сообщали журналисты, мужчину задержала полиция, поэтому открыть стрельбу он не успел. Однако позже выяснилось, что всё это было плановой тренировкой правоохранителей.
"Ничего криминального в городе не происходит. Это плановая тренировка правоохранительных органов", — рассказал в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Ранее стрельба произошла в Пермском крае. Там вооружённый ружьём студент пришёл в университет, где застрелил шестерых человек. Более 40 получили различные травмы. Сам нападавший был ранен во время задержания сотрудником ДПС, который первым приехал к месту происшествия. Стрелка госпитализировали в краевую больницу, сейчас он в крайне тяжёлом состоянии.
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