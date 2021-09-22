Петербургская больница № 15 получит отделение трансплантации костного мозга

В Санкт-Петербурге на территории городской больницы № 15 построят новый высокотехнологичный корпус на 1100 коек с отделением трансплантации костного мозга. Об этом рассказал главный врач больницы, доктор медицинских наук Андрей Новицкий.

"Юг и юго-запад города активно развиваются. Больница и сейчас работает с нагрузкой 120–130 процентов, причём из-за того, что у нас нет кардиохирургии, нейрохирургии, отделения сочетанной травмы, мы вынуждены часть пациентов переводить в другие стационары, теряя драгоценный золотой час", — сказал главврач газете "Петербургский дневник".

По словам Новицкого, благодаря новому корпусу, больница будет не перевалочным пунктом, где оказывают минимум помощи и перенаправляют в другие медучреждения, а полноценным многопрофильным центром. Снос двух старых корпусов начнётся уже в октябре, строительство планируют закончить к следующему новому году.