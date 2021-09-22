В Кремле заявили, что сверка итогов онлайн-голосования в Москве повышает доверие к выборам

"Если мы правильно поняли сообщения из московского штаба [по наблюдению за выборами], это не в полном смысле слова пересчёт, это некая проверка, она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать", — сказал он.