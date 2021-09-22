НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле заявили, что сверка итогов онлайн-голосования в Москве повышает доверие к выборам

Там считают, что это следует воспринимать как демонстрацию абсолютной прозрачности.

22 сентября, 10:50
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сверка результатов электронного голосования в Москве повышает уровень доверия к итогам прошедших выборов.

"Если мы правильно поняли сообщения из московского штаба [по наблюдению за выборами], это не в полном смысле слова пересчёт, это некая проверка, она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать", — сказал он.

Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчёта голосов

Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчёта голосов

Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

В ЦИК рассказали, сколько мест в Госдуме получат партии по итогам выборов

В ЦИК рассказали, сколько мест в Госдуме получат партии по итогам выборов

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Песков заявил, что РФ выполняет все обязательства перед потребителями газа в ЕС

сегодня в 11:24

Брод: Математики подтвердили, что "метод Шпилькина" доказал бы фальсификацию выборов в США

сегодня в 11:23

Кремль не стал раскрывать детали разговора Путина с Байденом о резких словах президента США

сегодня в 11:33

МЧС направило вертолёт Ми-8 на поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26

сегодня в 11:38

Новичок сборной России Агаларов рассказал, за какую команду хотел бы играть

сегодня в 11:33

Новости партнеров

Layer 1