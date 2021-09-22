В Кремле заявили, что сверка итогов онлайн-голосования в Москве повышает доверие к выборам
Там считают, что это следует воспринимать как демонстрацию абсолютной прозрачности.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сверка результатов электронного голосования в Москве повышает уровень доверия к итогам прошедших выборов.
"Если мы правильно поняли сообщения из московского штаба [по наблюдению за выборами], это не в полном смысле слова пересчёт, это некая проверка, она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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