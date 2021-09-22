У охранников пермского вуза не было ни резиновых палок, ни наручников, ни раций
Всё, чем были оснащены чоповцы на входе, — это тревожная кнопка и бесконтактные термометры — чтобы не пропустить в корпуса студентов с симптомами ОРЗ.
Лайф узнал, как была организована охрана Пермского госуниверситета, где 20 сентября первокурсник устроил стрельбу, убив по меньше мере шесть человек. По данным нашего источника, за безопасность преподавателей и студентов отвечало ЧОП "Арсенал". С этой организацией вуз работал по договору с 2018 года.
В момент нападения на территории университета было 11 охранников — по одному на каждый корпус. Из специальных средств у них должны были быть наручники и резиновая палка, но на деле ничем из этого чоповцы обеспечены не были: у каждого при себе была только переносная тревожная кнопка. У охранников не было даже раций, то есть в случае нештатных ситуаций им бы приходилось созваниваться по мобильному телефону. На момент нападения, как выяснил Лайф, охранник того самого восьмого корпуса находился в холле на первом этаже. После начала стрельбы он пытался убежать, нажимая в этот момент тревожную кнопку.
Также на территории университета базируется колледж профессионального образования. Одна из учащихся на допросе пояснила следователям, что проходы на территорию осуществляются через контрольно-пропускные пункты, которые расположены с восточной и западной стороны. На этих КПП проход осуществляется через турникет, но при входе документы не проверяются, а сами турникеты не работают. На входе в корпуса имеется ещё один КПП, где тоже есть сотрудник охраны и турникет, который открывается, если приложить студенческий билет со встроенным чипом. Также сотрудники охраны измеряют температуру входящим. Но имели место случаи, когда студенты забывали студенческий билет и проходили по документам своих друзей или просили охранника, чтобы он их пропустил, назвав номер своей группы.
Ранее Лайф сообщал, что охранник Пермского госуниверситета, которого изначально причисляли к убитым во время стрельбы, на самом деле выжил. Его транспортировали в Москву в тяжёлом состоянии.
Напомним, что стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сегодня президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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