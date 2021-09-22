У охранников пермского вуза не было ни резиновых палок, ни наручников, ни раций

Всё, чем были оснащены чоповцы на входе, — это тревожная кнопка и бесконтактные термометры — чтобы не пропустить в корпуса студентов с симптомами ОРЗ.