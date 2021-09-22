НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле пока не знают о планах Путина на день рождения

С 14 сентября президент ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

22 сентября, 10:41
<p>Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли находящийся на самоизоляции Владимир Путин 7 октября отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.

"Я сейчас не могу вам сказать, всё-таки ещё далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу", — сказал Песков.

Путин чувствует себя прекрасно, но продолжит работать в режиме самоизоляции

Путин чувствует себя прекрасно, но продолжит работать в режиме самоизоляции

Напомним, что с 14 сентября президент Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за вынужденного карантина днём 17 сентября, в первый день выборов, президент проголосовал онлайн.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Кремль не стал раскрывать детали разговора Путина с Байденом о резких словах президента США

сегодня в 11:33

Песков заявил, что РФ выполняет все обязательства перед потребителями газа в ЕС

сегодня в 11:24

Цены на бензин Аи-95 вновь достигли исторического максимума на бирже

сегодня в 11:53

Самая популярная актриса PornHub рассказала, через что ей пришлось пройти, прежде чем найти мужа

сегодня в 11:53

Застреливший бывшую невестку москвич обвинил её любовника в домогательствах к внучке

сегодня в 11:48

Новости партнеров

Layer 1