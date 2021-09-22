В Кремле пока не знают о планах Путина на день рождения
С 14 сентября президент ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.
Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли находящийся на самоизоляции Владимир Путин 7 октября отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.
"Я сейчас не могу вам сказать, всё-таки ещё далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу", — сказал Песков.
Напомним, что с 14 сентября президент Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за вынужденного карантина днём 17 сентября, в первый день выборов, президент проголосовал онлайн.
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