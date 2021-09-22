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Онищенко призвал россиян радоваться дефициту чипсов

По его мнению, лучше использовать другие способы приготовления картофеля, без подсластителей и усилителей вкуса.

22 сентября, 10:36
<p>Геннадий Онищенко. Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/50751/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная дума</a></p>

Геннадий Онищенко. Фото © Государственная дума

Депутат Государственной думы VII созыва Геннадий Онищенко посоветовал россиянам радоваться тому, что осенью будут перебои с поставками чипсов в страну. По его мнению, это не тот продукт, который должны вожделеть взрослые и дети.

"Использование этого продукта в питании детей — грубое нарушение принципов здорового питания, которое пагубно влияет на избыточный вес, ожирение детей. Кишечные проблемы, связанные с употреблением этого продукта, это и гастрит, и язвенная болезнь. Давайте пожелаем нашим гражданам, даже если всё это вернётся, просто не использовать это в питании", — сказал Лайфу депутат.

Онищенко также порекомендовал россиянам больше питаться фруктами и овощами и использовать другие способы приготовления картофеля, без подсластителей и усилителей вкуса.

Человечеству предрекли дефицит картошки фри и чипсов

Человечеству предрекли дефицит картошки фри и чипсов

Напомним, производитель чипсов предупредил об ожидаемых перебоях с поставками в сентябре и октябре. Всё дело в неурожае крупного картофеля, из которого готовится продукция.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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