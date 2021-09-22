Онищенко призвал россиян радоваться дефициту чипсов
По его мнению, лучше использовать другие способы приготовления картофеля, без подсластителей и усилителей вкуса.
Геннадий Онищенко. Фото © Государственная дума
Депутат Государственной думы VII созыва Геннадий Онищенко посоветовал россиянам радоваться тому, что осенью будут перебои с поставками чипсов в страну. По его мнению, это не тот продукт, который должны вожделеть взрослые и дети.
"Использование этого продукта в питании детей — грубое нарушение принципов здорового питания, которое пагубно влияет на избыточный вес, ожирение детей. Кишечные проблемы, связанные с употреблением этого продукта, это и гастрит, и язвенная болезнь. Давайте пожелаем нашим гражданам, даже если всё это вернётся, просто не использовать это в питании", — сказал Лайфу депутат.
Онищенко также порекомендовал россиянам больше питаться фруктами и овощами и использовать другие способы приготовления картофеля, без подсластителей и усилителей вкуса.
Напомним, производитель чипсов предупредил об ожидаемых перебоях с поставками в сентябре и октябре. Всё дело в неурожае крупного картофеля, из которого готовится продукция.
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