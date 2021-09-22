Онищенко призвал россиян радоваться дефициту чипсов

Депутат Государственной думы VII созыва Геннадий Онищенко посоветовал россиянам радоваться тому, что осенью будут перебои с поставками чипсов в страну. По его мнению, это не тот продукт, который должны вожделеть взрослые и дети.

"Использование этого продукта в питании детей — грубое нарушение принципов здорового питания, которое пагубно влияет на избыточный вес, ожирение детей. Кишечные проблемы, связанные с употреблением этого продукта, это и гастрит, и язвенная болезнь. Давайте пожелаем нашим гражданам, даже если всё это вернётся, просто не использовать это в питании", — сказал Лайфу депутат.