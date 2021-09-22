В МЧС уточнили место исчезновения с радаров пропавшего под Хабаровском Ан-26

Самолёт Ан-26 с шестью людьми на борту пропал с радаров, предположительно, в районе заповедника Хехцир, что в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

"В 11:45 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно, в районе заповедника Хехцир с радаров пропал самолёт Ан-26", — сообщили там.

В МЧС добавили, что на поиски воздушного судна направился вертолёт. Также на место выдвинулись сотрудники Амурского спасательного центра. Поиски осложняются тёмным временем суток.