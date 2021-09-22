НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МЧС уточнили место исчезновения с радаров пропавшего под Хабаровском Ан-26

На поиски воздушного судна направились сотрудники Амурского спасательного центра.

22 сентября, 10:25
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Самолёт Ан-26 с шестью людьми на борту пропал с радаров, предположительно, в районе заповедника Хехцир, что в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

"В 11:45 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно, в районе заповедника Хехцир с радаров пропал самолёт Ан-26", — сообщили там.

Самолёт Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Самолёт Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

В МЧС добавили, что на поиски воздушного судна направился вертолёт. Также на место выдвинулись сотрудники Амурского спасательного центра. Поиски осложняются тёмным временем суток.

Как сообщал Лайф, пропавший с радаров в Хабаровском крае Ан-26 совершал наблюдательный полёт: обследовал с воздуха взлётно-посадочные полосы аэродрома Новый.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

МЧС направило вертолёт Ми-8 на поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26

сегодня в 11:38

Зеленский пообещал "сильный ответ" пытавшимся убить его советника Шефира

сегодня в 11:43

Цены на бензин Аи-95 вновь достигли исторического максимума на бирже

сегодня в 11:53

Самая популярная актриса PornHub рассказала, через что ей пришлось пройти, прежде чем найти мужа

сегодня в 11:53

Застреливший бывшую невестку москвич обвинил её любовника в домогательствах к внучке

сегодня в 11:48

Новости партнеров

Layer 1