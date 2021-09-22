Почти 60 человек с травматами устроили разборки со стрельбой на АЗС в Крыму
Правоохранителям пришлось сделать несколько выстрелов в воздух, чтобы успокоить нарушителей.
В Крыму 58 человек устроили разборки на АЗС. Видео © Соцсети
В Крыму полицейские задержали 58 человек, между которыми произошёл конфликт на местной АЗС. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России, у задержанных было изъято травматическое оружие.
Инцидент произошёл минувшей ночью в Евпатории. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на одной из автозаправочных станций собрались несколько десятков человек и нарушают общественный порядок. Приехавшим на место правоохранителям пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить участников конфликта.
"Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок", — сообщили в пресс-службе МВД.
Там добавили, что во время задержания никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции выясняют, из-за чего начался конфликт и кто был его зачинщиком.
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