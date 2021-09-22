НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Обезвредивших пермского стрелка сотрудников ДПС повысили в звании

В экстремальной ситуации они действовали профессионально, отметили в ГУ МВД РФ.

22 сентября, 10:02
<p>Фото © "<a href="https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-prinyal-reshenie-predstavit-gosavtoinspektorov-iz-goroda-permi-k-gosudarstvenny/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Медиа</a>"</p>

Фото © "МВД Медиа"

Полицейских, обезвредивших пермского стрелка, повысили в звании за смелые действия в экстремальной ситуации. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал соответствующий приказ, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Приказом министра Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику Владимиру Макарову — "капитан полиции" — на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности", — заявила глава пресс-службы МВД РФ.

Отмечается, что полицейские действовали "решительно, профессионально и грамотно", успешно обезвредив вооружённого студента вуза. В ГУ МВД РФ подчеркнули их смелые действия в экстремальной ситуации.

Путин наградил орденом Мужества героя-полицейского, обезвредившего пермского стрелка

Путин наградил орденом Мужества героя-полицейского, обезвредившего пермского стрелка

Напомним, именно младший лейтенант Константин Калинин и его напарник Владимир Макаров первыми из правоохранителей оказались на месте стрельбы в Пермском госуниверситете. Они оформляли ДТП неподалёку, когда очевидцы рассказали им о произошедшем. Полицейские отправились к зданию вуза, и, пока Макаров помогал людям эвакуироваться, Калинин отправился искать стрелка. Вскоре он услышал звуки выстрелов и шаги молодого человека. Полицейский крикнул вооружённому студенту: "Бросай!" — но тот не ответил, а начал стрелять. Тогда младший лейтенант ранил злоумышленника ответным огнём. На это ушло всего полторы секунды, говорит герой.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Москве 70-летняя старушка отбилась от грабителя, который пытался вырвать у неё сумку

сегодня в 10:04

Россиянке продали муляж iPhone за 127 тысяч рублей в магазине DNS

сегодня в 09:57

В Совфеде заявили об "абсолютном беспределе" на Украине после покушения на помощника Зеленского

сегодня в 10:17

С 1 января повысят пенсии: в чём уникальность грядущей прибавки и какие ещё доплаты ждут пожилых людей

сегодня в 10:09

Почти 60 человек с травматами устроили разборки со стрельбой на АЗС в Крыму

сегодня в 10:08

Новости партнеров

Layer 1