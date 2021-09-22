Обезвредивших пермского стрелка сотрудников ДПС повысили в звании
В экстремальной ситуации они действовали профессионально, отметили в ГУ МВД РФ.
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Полицейских, обезвредивших пермского стрелка, повысили в звании за смелые действия в экстремальной ситуации. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал соответствующий приказ, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Приказом министра Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику Владимиру Макарову — "капитан полиции" — на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности", — заявила глава пресс-службы МВД РФ.
Отмечается, что полицейские действовали "решительно, профессионально и грамотно", успешно обезвредив вооружённого студента вуза. В ГУ МВД РФ подчеркнули их смелые действия в экстремальной ситуации.
Напомним, именно младший лейтенант Константин Калинин и его напарник Владимир Макаров первыми из правоохранителей оказались на месте стрельбы в Пермском госуниверситете. Они оформляли ДТП неподалёку, когда очевидцы рассказали им о произошедшем. Полицейские отправились к зданию вуза, и, пока Макаров помогал людям эвакуироваться, Калинин отправился искать стрелка. Вскоре он услышал звуки выстрелов и шаги молодого человека. Полицейский крикнул вооружённому студенту: "Бросай!" — но тот не ответил, а начал стрелять. Тогда младший лейтенант ранил злоумышленника ответным огнём. На это ушло всего полторы секунды, говорит герой.
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