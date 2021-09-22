Стоматологи заявили о новом осложнении после ковида

Стоматологи обнаружили новое осложнение после коронавируса. Оказывается, что каждый пятый пациент, который приходит за помощью, рассказывает, что проблемы с зубами начались именно после ковида. Об этом в беседе с kp.ru заявила президент Международной ассоциации молодых стоматологов Инна Вирабова.

Врачи считают основной причиной таких обращений падение иммунитета из-за перенесённой инфекции. Кроме того, люди, болеющие в тяжёлой форме, принимают препараты, которые также угнетают иммунитет. На фоне этого неизбежно начинают страдать зубы.

"То есть, если была минимальная брешь, которая не давала о себе знать, то она проявится. К примеру, у человека когда-то был плохо пролечен зуб, была проблема с каналами, которую можно увидеть только на рентгене, но она его не беспокоила. А после коронавируса эта проблема высвечивается", — уточняет Инна Вирабова.

Иммунологи с осторожностью комментируют новое осложнение от ковида.

"Пока никаких официальных исследований на этот счёт нет, и в своём окружении я с таким не сталкивалась. Сам по себе коронавирус, конечно, не может стать причиной того, что вы лишитесь зубов — не надо мифологизировать. Но то, что вирусная инфекция ослабляет организм и делает его более уязвимым, действительно так", — пояснила заведующая научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии России, доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс.

Врачи рекомендуют переболевшим сходить на приём к стоматологу, чтобы выяснить состояние зубов, сделать чистку и попросить специалистов нанести защитные вещества. А вот надеяться, что в этом случае защитят пасты, даже профессиональные, не стоит.