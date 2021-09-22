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Стоматологи заявили о новом осложнении после ковида

Иммунологи согласны с ними в одном — инфекция ослабляет организм и делает его более уязвимым.

22 сентября, 09:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоматологи обнаружили новое осложнение после коронавируса. Оказывается, что каждый пятый пациент, который приходит за помощью, рассказывает, что проблемы с зубами начались именно после ковида. Об этом в беседе с kp.ru заявила президент Международной ассоциации молодых стоматологов Инна Вирабова.

Врачи считают основной причиной таких обращений падение иммунитета из-за перенесённой инфекции. Кроме того, люди, болеющие в тяжёлой форме, принимают препараты, которые также угнетают иммунитет. На фоне этого неизбежно начинают страдать зубы.

"То есть, если была минимальная брешь, которая не давала о себе знать, то она проявится. К примеру, у человека когда-то был плохо пролечен зуб, была проблема с каналами, которую можно увидеть только на рентгене, но она его не беспокоила. А после коронавируса эта проблема высвечивается", — уточняет Инна Вирабова.

Иммунологи с осторожностью комментируют новое осложнение от ковида.

"Пока никаких официальных исследований на этот счёт нет, и в своём окружении я с таким не сталкивалась. Сам по себе коронавирус, конечно, не может стать причиной того, что вы лишитесь зубов — не надо мифологизировать. Но то, что вирусная инфекция ослабляет организм и делает его более уязвимым, действительно так", — пояснила заведующая научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии России, доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс.

Медики назвали болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

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Врачи рекомендуют переболевшим сходить на приём к стоматологу, чтобы выяснить состояние зубов, сделать чистку и попросить специалистов нанести защитные вещества. А вот надеяться, что в этом случае защитят пасты, даже профессиональные, не стоит.

Ранее Лайф писал о том, что учёные МГУ выявили ещё один постковидный синдром — тахикардию. Сейчас специалисты разрабатывают протокол, направленный на определение частоты возникновения заболевания, а также нового подхода к его лечению.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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