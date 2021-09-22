Россиянке продали муляж iPhone за 127 тысяч рублей в магазине DNS

Девушке вместо нового iPhone продали муляж за 127 тысяч рублей. Видео © Telegram / "Белгород № 1"

Жительница Белгорода Марина Ведлер мечтала приобрести новый iPhone и, наконец, поехала за ним в магазин DNS в ТРЦ "Рио". Однако с продавцом девушке не повезло — вместо смартфона он упаковал в коробку муляж и понадеялся, что покупательница обнаружит "подставу" уже дома.

"Вынесли товар в упаковке, выглядело всё прилично, плёнка целая. Оплатила, спросила про защитные стёкла — нужных не оказалось. С запакованной коробкой вышла из магазина, прошла по коридору в "Связной". Никуда не сворачивала, всё под камерами. В "Связном" двое консультантов подобрали стекло, предложили наклеить сразу. Мы вскрыли упаковку, и оказалось, что в коробке не айфон, а его очень плохая копия", — пожаловалась Ведлер в видео, опубликованном в телеграм-канале "Белгород № 1".

По словам обманутой покупательницы, она вернулась в магазин, где купила подделку, и там подтвердили, что ей продали муляж. Консультанты DNS сами отправились в "Связной", где также убедились, что коробка была вскрыта при сотрудниках магазина, рассказала девушка.

Покупательница пожаловалась, что хитрый продавец отказался возвращать ей деньги — он сказал, что она могла сама подменить настоящий айфон на муляж. В результате Ведлер вызвала полицию и написала заявление по факту мошенничества.