В Москве 70-летняя старушка отбилась от грабителя, который пытался вырвать у неё сумку

70-летняя старушка отбилась от грабителя. Видео © ГУ МВД России по Москве

Пенсионерка смогла отбиться от грабителя, который в самом центре города напал на неё и хотел отобрать сумку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве. Женщина изо всех сил вцепилась в своё имущество и ничего не отдала. Грабитель в итоге сбежал, потому что на произошедшее обратили внимание прохожие.

"Злоумышленник на улице Остоженке напал на 70-летнюю москвичку. Он пытался отобрать сумку, однако женщина не выпустила её из рук и упала на асфальт. Проходивший неподалёку гражданин бросился на помощь и попытался догнать нападавшего, но тому удалось скрыться", — рассказали в ведомстве.

Однако злоумышленник недолго гулял на свободе. Подозреваемого задержали на Ясеневой улице. Им оказался 22-летний молодой человек, который в отделении признался, что до нападения он гулял в компании и его якобы подговорили на спор: сможет он вырвать сумку или нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" (ч. 3 ст. 30 УК РФ), а также "Грабёж" (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Пенсионерка после нападения обратилась в больницу.