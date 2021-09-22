Пропавший под Хабаровском Ан-26 совершал наблюдательный полёт

Самолёт Ан-26, пропавший с радаров в Хабаровском крае, совершал наблюдательный полёт, обследовал с воздуха взлётно-посадочные полосы аэродрома Новый. Об этом Лайфу сообщил источник.

Связь с бортом пропала в 38 км от аэропорта Хабаровска. На поиски Ан-26 вылетел вертолёт Ми-8.

Напомним, по предварительным данным, на борту Ан-26 находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. Изначально в СМИ появились сообщения о том, что борт принадлежит Минобороны, однако эта информация не подтвердилась. Самолёт принадлежит ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации).