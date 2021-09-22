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Пропавший под Хабаровском Ан-26 совершал наблюдательный полёт

Связь с бортом пропала в 38 км от аэропорта вылета. На поиски воздушного судна вылетел вертолёт Ми-8.

22 сентября, 10:07
<p>Фото © <a href="http://www.lps-aero.com/uslugi/nashi-samoleti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lps-aero.com</a></p>

Фото © lps-aero.com

Самолёт Ан-26, пропавший с радаров в Хабаровском крае, совершал наблюдательный полёт, обследовал с воздуха взлётно-посадочные полосы аэродрома Новый. Об этом Лайфу сообщил источник.

Связь с бортом пропала в 38 км от аэропорта Хабаровска. На поиски Ан-26 вылетел вертолёт Ми-8.

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Напомним, по предварительным данным, на борту Ан-26 находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. Изначально в СМИ появились сообщения о том, что борт принадлежит Минобороны, однако эта информация не подтвердилась. Самолёт принадлежит ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации).

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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