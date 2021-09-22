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В Совфеде заявили об "абсолютном беспределе" на Украине после покушения на помощника Зеленского

По мнению Сергея Цекова, беззаконие и несправедливость в стране приведут к всплеску подобных разборок.

22 сентября, 10:17
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BUWstQ0jgLq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shefir95</a></p>

Фото © Instagram/shefir95

На Украине сейчас можно ожидать чего угодно, так как там возвращается ситуация 90-х с абсолютным беспределом в вопросах политики, экономики и собственности, сказал Лайфу член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя новость о нападении на советника украинского президента.

"При той политике, которую проводят на Украине, начиная с 2014 года и продолжая при Зеленском, можно чего хочешь ожидать. Политика абсолютного беспредела. Конечно, можно ожидать чего угодно, потому что сейчас там возвращение той ситуации, которая была в 90-х годах в криминальной сфере. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись", — заявил сенатор.

По мнению Сергея Цекова, беззаконие и несправедливость на Украине приведут к всплеску подобных разборок.

На Украине озвучили три версии покушения на советника Зеленского, и в их числе — "русский след"

На Украине озвучили три версии покушения на советника Зеленского, и в их числе — "русский след"

Напомним, на советника Зеленского Сергея Шефира совершено покушение. Инцидент произошёл недалеко от села Лесники под Киевом: в автомобиль помощника украинского президента попало более десяти пуль.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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