В Совфеде заявили об "абсолютном беспределе" на Украине после покушения на помощника Зеленского

На Украине сейчас можно ожидать чего угодно, так как там возвращается ситуация 90-х с абсолютным беспределом в вопросах политики, экономики и собственности, сказал Лайфу член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя новость о нападении на советника украинского президента.

"При той политике, которую проводят на Украине, начиная с 2014 года и продолжая при Зеленском, можно чего хочешь ожидать. Политика абсолютного беспредела. Конечно, можно ожидать чего угодно, потому что сейчас там возвращение той ситуации, которая была в 90-х годах в криминальной сфере. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись", — заявил сенатор.