Forbes составил топ-10 российских миллиардеров с самыми высокими доходами
Первое место в списке занял глава "Северстали" Алексей Мордашов с 1,7 миллиарда долларов.
Фото © "ВКонтакте" / Алексей Мордашов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, получивших на продаже активов и дивидендах наибольший доход. Издание пояснило, что, в отличие от "традиционного рейтинга богатейших бизнесменов", в этот раз специалисты оценивают "реальные, живые деньги".
Так, первое место в топ-10 предпринимателей с наибольшими доходами за 2020 год занял глава "Северстали" Алексей Мордашов. Продажа акций "Tele2" и дивиденды принесли ему 1,7 миллиарда долларов. В прошлом году в рейтинге лидировал Андрей Андреев, получивший за долю в холдинге MagicLab 2,25 миллиарда долларов.
В десятку Forbes также попали Вагит Алекперов (1,14 миллиарда), Сулейман Керимов (922 миллиона), Владимир Потанин (897 миллионов), Андрей Скоч (875 миллионов), Виктор Рашников (828 миллионов), Геннадий Тимченко (788 миллионов) и Роман Абрамович (645 миллионов).
Ранее Forbes назвал имена богатейших госслужащих России. В 2021 году рейтинг издания обновился на треть. Тройка лидеров не сменилась, хотя её участники поменялись местами.
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