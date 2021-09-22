Forbes составил топ-10 российских миллиардеров с самыми высокими доходами

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, получивших на продаже активов и дивидендах наибольший доход. Издание пояснило, что, в отличие от "традиционного рейтинга богатейших бизнесменов", в этот раз специалисты оценивают "реальные, живые деньги".

Так, первое место в топ-10 предпринимателей с наибольшими доходами за 2020 год занял глава "Северстали" Алексей Мордашов. Продажа акций "Tele2" и дивиденды принесли ему 1,7 миллиарда долларов. В прошлом году в рейтинге лидировал Андрей Андреев, получивший за долю в холдинге MagicLab 2,25 миллиарда долларов.

В десятку Forbes также попали Вагит Алекперов (1,14 миллиарда), Сулейман Керимов (922 миллиона), Владимир Потанин (897 миллионов), Андрей Скоч (875 миллионов), Виктор Рашников (828 миллионов), Геннадий Тимченко (788 миллионов) и Роман Абрамович (645 миллионов).