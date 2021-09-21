Тонкий психолог из неполной семьи: Почему пермский стрелок видел мать только по "Скайпу" Следователи в Перми узнали от родителей 18-летнего Тимура Бекмансурова, который убил шесть человек в местном университете, как он жил, а также о чертах его характера. Там есть интересные моменты. 21 сентября, 15:21 3072 3072 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER, © Апостроф

Во вторник в Москву спецрейсом на Ил-76 было доставлено семь человек, раненных при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Сам институт до сих пор оцеплен, кроме восточных ворот, куда заходят студенты кампуса, а пермяки несут игрушки и цветы в память об убитых к стихийному мемориалу. В регионе объявлен сбор донорской крови. Всего от рук Бекмансурова погибло шесть человек, ещё 29 получили огнестрельные ранения, некоторые из них до сих пор находятся в тяжёлом состоянии. В Пермском крае сегодня день траура.

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Самого Бекмансурова, получившего несколько пуль от младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, сейчас круглосуточно охраняет от расправы убитых горем горожан целый отряд полиции, в котором есть даже бойцы ОМОНа. Врачи сделали ему операцию и ампутировали ногу, и пока есть основания полагать, что он выживет и сможет предстать перед следствием и судом.

Как обвести психолога

Следователи поминутно установили путь Бекмансурова от дома до университета, допросили родных, близких, соседей и других людей, с которыми в последнее время тот контактировал. Как выяснилось, студент открыл беспорядочную стрельбу по машинам ещё по пути к ПГНИУ. Видеорегистратор одного из автомобилей запечатлел этот момент. Стрелок попал прямо в лобовое стекло. К счастью, картечь не задела водителя, ему удалось уехать из зоны обстрела.

Несмотря на то что Бекмансуров прошёл все законные процедуры для получения лицензии на оружие, выяснились интересные детали. Как оказалось, он основательно подготовился к встрече с экспертом. После тестирования на улице Петропавловской первый психиатр что-то заподозрила и отказалась выдавать ему справку. Она отправила его в соседний кабинет — к платному психиатру. Бекмансуров заплатил деньги и попал на приём. Психиатр сказала ему, что необходимо пройти специальный тест из 500 вопросов. Однако у неё не было времени, поэтому тестирование перенесли. Бекмансуров нашёл этот тест в Интернете, несколько раз проштудировал его и заучил нужные ответы. Так он без проблем прошёл обследование у психиатра и получил справку.

Сотрудники магазина, где Бекмансуров покупал оружие, утверждают, что он выглядел как обычный клиент, не вызывал подозрений и ничем не привлекал к себе внимания.

Больной мальчик

Мать Бекмансурова — Наталья Родыгина — весь день провела на допросе. Как выяснилось, она работает главбухом в одном из местных холдингов. По её словам, Тимур с малых лет тонко чувствовал людей, знал, что они хотят от него услышать, подыгрывал им и общался только с теми, кого сам выбирал.

— Мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей, так как примерно в семь лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Он успешно прошёл тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома. Когда мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование, он мне спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать. Я была очень удивлена таким ответом. Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определённым кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину, побыть один дома, — пересказал Лайфу фрагменты допроса источник.

Мать считает, что у неё был идеальный ребёнок, который никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны она якобы не замечала. По её словам, сын очень любит животных, особенно кошек.

Действительно, отправляясь на бойню в университет, Бекмансуров позаботился о домашнем коте. Он попросил передать его родственникам, если что-то случится с его матерью.

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По словам матери, сын был болен с самого рождения:

— Сын постоянно болел бронхитом, ему был поставлен диагноз "астма". Он рос неактивным ребёнком, так как болел почти всё время. Он рано освоил компьютер, так как он на нём сначала учил азбуку, а потом, примерно с семи лет, начал играть в компьютерные игры — названия не знаю, они были на военную тематику. Сначала он играл с отцом, потом стал играть один.

Успеваемость у Бекмансурова была хорошая, троек не было.

— Учёба ему давалась легко, память у него была отличная. Я думаю, что это связано с тем, что я с ним постоянно занималась дома, так как он не ходил в садик, — рассказала мать.

По словам матери стрелка, интерес к военным играм ему якобы привил его отец. С Маратом Бекмансуровым они прожили пять лет в браке. В 2009 году семья распалась — по версии матери, супруг якобы не смог принять рождения больного ребёнка и начал выпивать и по несколько дней не ночевал дома.

Был период, когда ребёнок остался без родителей — мать переехала в Пермь, а отец в Москву. Тимур видел свою мать только по "Скайпу".

— После окончания сыном второго класса я переехала на постоянное жительство в Пермь. Руководство холдинга предложило мне должность главного бухгалтера. После моего отъезда сын остался жить в городе Глазове с моей мамой. Я каждые выходные ездила к ним, мы каждый день общались с сыном по "Скайпу". В 2014 году, когда сын окончил четвёртый класс, я забрала его к себе, — рассказала на допросе мать.

Бекмансуров-старший отработал в полиции 10 лет — в патрульно-постовой службе и в бригаде быстрого реагирования. Какое-то время трудился охранником в магазине. С 2012 года он служит в армии по контракту, принимал участие и в операциях в горячих точках. Отношения с сыном он всегда поддерживал и регулярно присылал алименты. Со слов матери, Тимур подражал отцу и очень хотел в армию, но его не взяли из-за бронхиальной астмы. Тогда он решил учиться на криминалиста, чтобы попасть на службу в правоохранительные органы.

Тихоня с ружьём

На допросе мать рассказала, что в прошлом году Тимур заказал каску времён ВОВ и покрасил её в чёрный цвет. Она не придала этому значения. А после того как ему исполнилось 18 лет, он купил ружьё, причём деньги частично дал отец. Женщина сообщила, что решение сына приобрести охотничье ружьё было категоричным:

— Мне кажется, сына с детства интересовала тема оружия, он часто разговаривал на эту тему с отцом. Последние три года он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружьё. С какой целью оно ему нужно, не говорил. Я была категорически против этого. Говорила, что если он уедет учиться в другой город, то где будет храниться оружие? Он отвечал, что оружие будет храниться в сейфе. Мой муж спокойно реагировал на эти слова сына и, как я поняла, был не против этого, так как считал, что сын — мужчина, это нормально для него, — по словам источника Лайфа, рассказала мать.

Отец Бекмансурова на допросе признался, что, хоть и регулярно общался с сыном, не знает, чем он занимался и с кем дружил. По его словам, обычно он "играл в компьютер". О каких-либо проблемах и личной жизни Тимур ему не рассказывал и никогда ни на что не жаловался.

— Я не видел, чтобы сын переживал из-за моего развода с женой. Он воспринял всё спокойно, однако что у него творилось в душе — мне неизвестно, — рассказал детали допроса источник Лайфа.

По словам отца, примерно в апреле или мае 2021 года Тимур купил гладкоствольное помповое ружьё какой-то турецкой фирмы. Бекмансуров подтвердил, что добавил сыну около 30 тысяч рублей на покупку оружия.

— Где он его покупал, я не знаю. С его слов, данное ружьё для охоты. Насколько мне известно, мой сын на охоту так ни разу и не сходил. У меня в пользовании и собственности никогда не было никакого оружия. Я сыну никогда оружия не давал и не показывал, в тир не водил. О моей службе он всегда подробно расспрашивал, очень интересовался службой в Вооружённых силах и полиции, в том числе спрашивал про военную технику и оружие, — привёл слова отца источник Лайфа.

Бекмансуров-старший не отрицает, что, возможно, на сына повлиял характер его работы.

— Он с детства видел, что папа в милиции работает, папа в армии служит. Может быть, как-то повлияло на него, — рассказал на допросе отец.

В первую очередь следователи назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна будет ответить на вопрос, в каком состоянии в последнее время находился Бекмансуров-младший, отдавал ли он отчёт своим действиям, употреблял ли наркотики или психотропные вещества.