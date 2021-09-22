Юрист не исключил причастности Зеленского к покушению на своего советника Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский мог подстроить покушение на своего давнего друга и помощника Сергея Шефира. Такое предположение в беседе с Лайфом высказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

"Хотели бы убить, убили бы. За исключением ещё одного варианта, если сам господин Зеленский со своим ближайшим окружением не спланировали это для того, чтобы развязать себе руки в каких-то вопросах или конкретных сложившихся ситуациях. Такой приём не нов и работает безотказно. Во всяком случае, в глазах общественности любое закручивание гаек теперь будет выглядеть вполне оправданно", — сказал он.

Соловьёв не исключает и другие версии. Шефир имел самый широкий круг общения, и с его помощью пытались решать свои вопросы очень многие люди. В такой ситуации трудно упомнить всё и всех, кому и что обещал. Поэтому, как полагает юрист, вполне вероятно, что кто-то не был удовлетворён уровнем исполнения их просьбы или устремления, что привело к значительным репутационным или финансовым потерям.

"Также это может быть предупреждением самому господину Зеленскому, которое было передано таким вот наглядным способом. Мол, смотри, для нас нет неприкасаемых, сегодня твой друг сгибался и бледнел под пулями, завтра это будешь ты. Так что делай выводы и будь сговорчивее или понятливее", — предположил юрист.

Напомним, что покушение на советника Зеленского было совершено недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским). В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.