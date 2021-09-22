Экс-генменеджер "Ак-Барса" Якубов стал спортивным директором СКА

Бывший генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов стал спортивным директором петербургского СКА. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

"У такой команды, как СКА, всегда максимальные задачи на всех уровнях. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы хоккеисты системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной", — заявил Якубов после назначения.

По словам Якубова, в клубе хотят наладить процесс пополнения основной команды игроками, которые будут переходить в неё из МХЛ, а число собственных воспитанников планируется увеличить в самое ближайшее время.