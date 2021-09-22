По факту потери связи с Ан-26 под Хабаровском возбуждено уголовное дело
На борту воздушного судна находились шесть человек, борт пропал в районе заповедника Хехцир.
Фото © lps-aero.com
Следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае. В СК РФ уточнили, что борт осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полётов на территории региона.
"В районе 38 км от Хабаровска самолёт исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц"), — сообщает СК РФ.
Напомним, самолёт Ан-26 с шестью человеками на борту пропал с радаров, предположительно, в районе заповедника Хехцир, что в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска. Судьба воздушного судна и людей неизвестна. Изначально в СМИ появились сообщения о том, что борт принадлежит Минобороны, однако эта информация не подтвердилась. Самолёт принадлежит ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации).
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