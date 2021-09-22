По факту потери связи с Ан-26 под Хабаровском возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае. В СК РФ уточнили, что борт осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полётов на территории региона.

"В районе 38 км от Хабаровска самолёт исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц"), — сообщает СК РФ.