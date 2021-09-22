Песков сожалеет, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию

В Кремле сожалеют, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН о сохранении целостности Украины и "аннексии" Крыма звучат в тот момент, когда идёт подготовка визита турецкого лидера в Россию. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию. Всё-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", — указал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, кого российская сторона считает адресатом слов Эрдогана, представитель Кремля указал: "Безусловно, адресатом мы считаем себя".