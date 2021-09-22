Песков сожалеет, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию
Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости сохранять "территориальную целостность Украины".
Фото © ТАСС / EPA / BORIS PEJOVIC, Метцель Михаил
В Кремле сожалеют, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН о сохранении целостности Украины и "аннексии" Крыма звучат в тот момент, когда идёт подготовка визита турецкого лидера в Россию. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию. Всё-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", — указал представитель Кремля.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, кого российская сторона считает адресатом слов Эрдогана, представитель Кремля указал: "Безусловно, адресатом мы считаем себя".
Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма". Аналогичную мысль озвучил и сам Реджеп Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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