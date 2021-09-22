Главы генштабов России и США обсудили снижение рисков военной деятельности
Стороны также затронули вопросы, представляющие взаимный интерес для двух государств.
Встреча начальников генштабов РФ и США в Хельсинки. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко
В Финляндии прошла встреча начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой — председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Встреча была организована в 40 км на север от Хельсинки — в городе Вантаа, где расположена резиденция Правительства Финляндии. Переговоры прошли в конструктивном ключе.
"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", — отметили в Минобороны РФ.
Напомним, ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях Соединённых Штатов и Британии.
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