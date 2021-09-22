Главы генштабов России и США обсудили снижение рисков военной деятельности

В Финляндии прошла встреча начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой — председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Встреча была организована в 40 км на север от Хельсинки — в городе Вантаа, где расположена резиденция Правительства Финляндии. Переговоры прошли в конструктивном ключе.

"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", — отметили в Минобороны РФ.