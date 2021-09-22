Болеющего ковидом режиссёра Звягинцева вывели из комы

Режиссёр Андрей Звягинцев выведен из комы и собирается переезжать в другой госпиталь для дальнейшего лечения. Об этом сообщил председатель совета директоров АФК "Система" (финансирует лечение кинематографиста) Владимир Евтушенков.

"Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже", — цитирует Евтушенкова 5-tv.ru.

При этом собеседник издания не уточнил, где именно будет проходить реабилитацию двукратный номинант на "Оскар" Андрей Звягинцев.