Болеющего ковидом режиссёра Звягинцева вывели из комы
Врачам пришлось ввести его в медикаментозный сон из-за поражения почти 90% лёгких.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Режиссёр Андрей Звягинцев выведен из комы и собирается переезжать в другой госпиталь для дальнейшего лечения. Об этом сообщил председатель совета директоров АФК "Система" (финансирует лечение кинематографиста) Владимир Евтушенков.
"Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже", — цитирует Евтушенкова 5-tv.ru.
При этом собеседник издания не уточнил, где именно будет проходить реабилитацию двукратный номинант на "Оскар" Андрей Звягинцев.
Напомним, ранее стало известно, что заразившегося коронавирусом Звягинцева, который находится на лечении в Германии, ввели в состояние медикаментозного сна, так как у него было диагностировано поражение почти 90% лёгких. По самым оптимистичным прогнозам, вернуться в строй кинематографист сможет не раньше следующего года.
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