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"Сам знает, что лучше": Семак заявил, что "Зенит" уважает решение Дзюбы отказаться играть за сборную России

Ранее форвард заявил, что не набрал нужных кондиций для участия в играх национальной команды.

22 сентября, 12:14
<p>Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/50374/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Фото © ФК "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что клуб уважает решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от выступления за сборную России по футболу.

"Это исключительно решение Артёма. Каждый игрок принимает решение исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

Пауза или конец карьеры: Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу

Пауза или конец карьеры: Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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