"Сам знает, что лучше": Семак заявил, что "Зенит" уважает решение Дзюбы отказаться играть за сборную России

"Это исключительно решение Артёма. Каждый игрок принимает решение исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".