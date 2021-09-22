"Сам знает, что лучше": Семак заявил, что "Зенит" уважает решение Дзюбы отказаться играть за сборную России

До этого нападающий говорил, что ещё не набрал форму для матчей национальной команды.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что клуб уважает решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от выступления за сборную России по футболу.

"Это исключительно решение Артёма. Каждый игрок принимает решение исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".