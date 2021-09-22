Названа стоимость строительства новой ледовой арены в Санкт-Петербурге

Строительство новой хоккейной арены в Санкт-Петербурге, на которой пройдёт чемпионат мира 2023 года, обойдётся в 38,5 миллиарда рублей. Об этом "Чемпионату" рассказала директор по связям с общественностью и СМИ ООО "СКА-арена" Ольга Рудакова.

"На данный момент стоимость строительства стадиона составляет 38,5 млрд рублей (10 из которых выделят из городского бюджета) и ещё может измениться в пределах 10–15%", — заявила Рудакова.