Названа стоимость строительства новой ледовой арены в Санкт-Петербурге
Вмещать она будет до 21,5 тысячи зрителей во время хоккейных матчей.
Фото © ООО «СКА Арена»
Строительство новой хоккейной арены в Санкт-Петербурге, на которой пройдёт чемпионат мира 2023 года, обойдётся в 38,5 миллиарда рублей. Об этом "Чемпионату" рассказала директор по связям с общественностью и СМИ ООО "СКА-арена" Ольга Рудакова.
"На данный момент стоимость строительства стадиона составляет 38,5 млрд рублей (10 из которых выделят из городского бюджета) и ещё может измениться в пределах 10–15%", — заявила Рудакова.
Вместимость во время хоккейных матчей составит 21,5 тысячи человек, а при концертах — 23 тысячи. Кроме хоккея арена сможет принимать соревнования более чем по 20 видам спорта, среди которых — шорт-трек, баскетбол, ММА и другие.
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