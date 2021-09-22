НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названа стоимость строительства новой ледовой арены в Санкт-Петербурге

Вмещать она будет до 21,5 тысячи зрителей во время хоккейных матчей.

22 сентября, 12:13
<p>Фото © ООО «СКА Арена»</p>

Фото © ООО «СКА Арена»

Строительство новой хоккейной арены в Санкт-Петербурге, на которой пройдёт чемпионат мира 2023 года, обойдётся в 38,5 миллиарда рублей. Об этом "Чемпионату" рассказала директор по связям с общественностью и СМИ ООО "СКА-арена" Ольга Рудакова.

"На данный момент стоимость строительства стадиона составляет 38,5 млрд рублей (10 из которых выделят из городского бюджета) и ещё может измениться в пределах 10–15%", — заявила Рудакова.

Архитекторы показали концепты ледовой арены хоккейного СКА

Архитекторы показали концепты ледовой арены хоккейного СКА

Вместимость во время хоккейных матчей составит 21,5 тысячи человек, а при концертах — 23 тысячи. Кроме хоккея арена сможет принимать соревнования более чем по 20 видам спорта, среди которых — шорт-трек, баскетбол, ММА и другие.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Экс-генменеджер "Ак-Барса" Якубов стал спортивным директором СКА

сегодня в 10:49

"Попадаем в бан на неделю": Экс-тренер "Динамо" Хохлов будет судиться с Facebook из-за своей фамилии

сегодня в 12:24

Капризов подписал долгожданный новый контракт с "Миннесотой" на $45 миллионов

сегодня в 02:02

Набиуллина предложила ограничить размер переплаты по всем видам кредитов

сегодня в 13:08

Блогер показал фото светофора, после которого его подписчики перестали доверять мозгу раз и навсегда

сегодня в 13:12

Новости партнеров

Layer 1