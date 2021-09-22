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Матвиенко: Закон об иноагентах может быть скорректирован, но речь о его отмене не идёт

Совет Федерации готов уточнить вызывающие вопросы пункты, если такую необходимость подтвердит правоприменительная практика.

22 сентября, 12:17

Фото © Kremlin.ru

О полной отмене закона об иноагентах речь не идёт, однако Совет Федерации может скорректировать его по итогам мониторинга правоприменительной практики. Об этом журналистам в среду заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведёт мониторинг правоприменительной практики, если в чём-то есть двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речь об отмене вообще закона об иноагентах не идёт", — сообщила она.

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Напомним, что ранее телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

А ранее Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах. Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против данного документа, но согласны не со всеми формулировками из него.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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