Матвиенко: Закон об иноагентах может быть скорректирован, но речь о его отмене не идёт
Совет Федерации готов уточнить вызывающие вопросы пункты, если такую необходимость подтвердит правоприменительная практика.
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О полной отмене закона об иноагентах речь не идёт, однако Совет Федерации может скорректировать его по итогам мониторинга правоприменительной практики. Об этом журналистам в среду заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведёт мониторинг правоприменительной практики, если в чём-то есть двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речь об отмене вообще закона об иноагентах не идёт", — сообщила она.
Напомним, что ранее телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.
А ранее Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах. Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против данного документа, но согласны не со всеми формулировками из него.
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