Матвиенко: Закон об иноагентах может быть скорректирован, но речь о его отмене не идёт

О полной отмене закона об иноагентах речь не идёт, однако Совет Федерации может скорректировать его по итогам мониторинга правоприменительной практики. Об этом журналистам в среду заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведёт мониторинг правоприменительной практики, если в чём-то есть двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речь об отмене вообще закона об иноагентах не идёт", — сообщила она.