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Песков указал на ошибку в словах Байдена о Чечне

Ранее американскому лидеру также ответил глава республики.

22 сентября, 12:11
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Заявление президента США Джо Байдена о нарушении прав сексуальных меньшинств в странах мира — от Чечни до Камеруна — с точки зрения политической географии является ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Этот пассаж чуть-чуть прошляпили корректоры", — сказал Песков.

Кремль обратил внимание на важную деталь, о которой Байден "забыл" сказать в ООН

Кремль обратил внимание на важную деталь, о которой Байден "забыл" сказать в ООН

Напомним, Джо Байден призвал защищать права представителей ЛГБТ-сообщества во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал высказывание американского лидера "странным и вздорным" и пригласил Байдена в Чечню.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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