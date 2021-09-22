Песков указал на ошибку в словах Байдена о Чечне
Ранее американскому лидеру также ответил глава республики.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Заявление президента США Джо Байдена о нарушении прав сексуальных меньшинств в странах мира — от Чечни до Камеруна — с точки зрения политической географии является ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Этот пассаж чуть-чуть прошляпили корректоры", — сказал Песков.
Напомним, Джо Байден призвал защищать права представителей ЛГБТ-сообщества во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал высказывание американского лидера "странным и вздорным" и пригласил Байдена в Чечню.
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