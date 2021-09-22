Песков указал на ошибку в словах Байдена о Чечне

Заявление президента США Джо Байдена о нарушении прав сексуальных меньшинств в странах мира — от Чечни до Камеруна — с точки зрения политической географии является ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Кремль обратил внимание на важную деталь, о которой Байден "забыл" сказать в ООН

Напомним, Джо Байден призвал защищать права представителей ЛГБТ-сообщества во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал высказывание американского лидера "странным и вздорным" и пригласил Байдена в Чечню.