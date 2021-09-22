На Украине приняли закон о борьбе с антисемитизмом

На Украине принят законопроект, запрещающий ненависть к людям еврейского происхождения: теперь за нарушение жителям Незалежной будут грозить штраф и даже тюрьма. Закон был принят Верховной радой и действует на территории страны с 22 сентября 2021 года.

Основными проявлениями антисемитизма украинские власти назвали "призыв, сокрытие или оправдание убийства/причинение вреда лицам еврейского происхождения", "высказывания ненавистнических и озлобляющих заявлений о людях еврейского происхождения", "высказывания, осуждающие людей еврейского происхождения", а также "отрицание факта холокоста".

Кроме того, в перечень запретов попало "изготовление, распространение каких-либо материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания". В документе также сказано, что лица, нарушившие требования нового закона, будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.