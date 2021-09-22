Профильная комиссия Сейма Латвии одобрила запрет на георгиевскую ленту

Комиссия латвийского парламента по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Об этом сообщает ЛЕТА. По словам главы комиссии Артуса Кайминьша, для общества Латвии "неприемлемы ценности, которые несёт собой этот символ".

Запрет на георгиевскую ленточку в республике продвигает входящее в правящую коалицию национальное объединение "Движение за национальную независимость Латвии". В первом чтении законопроект был поддержан сеймом в сентябре прошлого года. Чтобы запрет вступил в силу, его ещё в двух чтениях должен принять парламент, а после утвердить президент Латвии. А два года назад в республике запретили ношение военной формы времён СССР.

В пролом году в Риге члены всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" приняли участие в митинге против запрета георгиевской ленты на территории страны.