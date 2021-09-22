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Цены на бензин Аи-95 вновь достигли исторического максимума на бирже

Прошлый пик был зарегистрирован в конце июля, но уже в середине сентября топливо стало постепенно дорожать.

22 сентября, 11:53
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин </p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" выросла по итогам торгов в среду на 0,6% — до 60,18 тысячи рублей за тонну, таким образом обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Последний рекорд по стоимости Аи-95 был зафиксирован 22 июля. Тогда бензин стоил 60,03 тысячи рублей за тонну. Цена топлива этой марки на бирже вновь начала расти с 15 сентября. С этого момента бензин Аи-95 подорожал уже на 3,2%.

Между тем растёт и цена бензина Аи-92. В ходе торгов его биржевой индекс вырос на 0,2% — до 56,21 тысячи рублей за тонну. Цена дизельного топлива также немного подросла — на 0,1%, до 50,07 тысячи рублей за тонну.

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А ранее Лайф рассказывал, что компания Shell заявила об опасности банкротства некоторых АЗС в России. Там отметили, что предприниматели сейчас могут зарабатывать только на рознице, которая на данный момент нерентабельна. Следовательно, есть убытки в виде полутора рублей с каждого проданного литра бензина.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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