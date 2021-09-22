Зеленский пообещал "сильный ответ" пытавшимся убить его советника Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "сильный ответ" тому, кто совершил покушение на его первого советника Сергея Шефира. Сам глава государства сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит Генеральная ассамблея ООН, но пообещал вылететь в Киев при первой же возможности.

"Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть — внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным", — сказал президент в опубликованном на его странице в "Инстаграме" ролике.