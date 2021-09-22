Зеленский пообещал "сильный ответ" пытавшимся убить его советника Шефира
Он подчеркнул, что произошедшее никак не повлияет на его антикоррупционную политику.
Фото © ТАСС / Николаев Иван
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "сильный ответ" тому, кто совершил покушение на его первого советника Сергея Шефира. Сам глава государства сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит Генеральная ассамблея ООН, но пообещал вылететь в Киев при первой же возможности.
"Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть — внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным", — сказал президент в опубликованном на его странице в "Инстаграме" ролике.
Глава Незалежной добавил, что, если случившееся является местью за его антикоррупционную политику в стране, то оно никоим образом не повлияет на курс, который был выбран для борьбы с криминалитетом и влиятельными финансовыми группами.
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено сегодня утром недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след".
Комментариев: 0