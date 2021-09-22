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МЧС направило вертолёт Ми-8 на поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26

На борту исчезнувшего самолёта находилось шесть человек. Их судьба остаётся неизвестной.

22 сентября, 11:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Хабаровском крае на поиски военного самолёта Ан-26 вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего с радаров самолёта", — заявили в МЧС.

В поисках воздушного судна на земле задействованы более 40 человек с техникой высокой проходимости. Операция осложнена неблагоприятными метеоусловиями и тёмным временем суток.

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Напомним, что на борту военного самолёта Ан-26 находилось шесть человек. Их судьба остаётся неизвестной.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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