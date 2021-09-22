МЧС направило вертолёт Ми-8 на поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26

В Хабаровском крае на поиски военного самолёта Ан-26 вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего с радаров самолёта", — заявили в МЧС.

В поисках воздушного судна на земле задействованы более 40 человек с техникой высокой проходимости. Операция осложнена неблагоприятными метеоусловиями и тёмным временем суток.