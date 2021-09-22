Заболеваемость ковидом в Москве выросла почти на четверть за неделю

Власти Москвы фиксируют рост заболеваемости коронавирусом на протяжении последних нескольких дней — он увеличился почти на четверть, а уровень госпитализаций поднялся на 15%. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%. Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъёмом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий", — отметила она.