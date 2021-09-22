Заболеваемость ковидом в Москве выросла почти на четверть за неделю
Причины: возвращение горожан из отпусков и с дач, возобновление школьных занятий, а также традиционный сезон ОРВИ.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Власти Москвы фиксируют рост заболеваемости коронавирусом на протяжении последних нескольких дней — он увеличился почти на четверть, а уровень госпитализаций поднялся на 15%. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%. Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъёмом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий", — отметила она.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом уже растёт в 36 регионах России. Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев полагает, что новая волна ковида может начаться в РФ в октябре, а закончиться — в январе.
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