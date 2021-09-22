Кремль не стал раскрывать детали разговора Путина с Байденом о резких словах президента США
Песков напомнил, что содержание беседы уже в достаточном объёме публиковалось для журналистов.
Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky
Кремль не станет раскрывать прессе детали разговора между президентами России и США, касающегося слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ", — сказал представитель Кремля.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. После этого главы государств созвонились, а в июне встретились на швейцарской вилле в Женеве.
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