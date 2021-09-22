Кремль не стал раскрывать детали разговора Путина с Байденом о резких словах президента США

Кремль не станет раскрывать прессе детали разговора между президентами России и США, касающегося слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ", — сказал представитель Кремля.