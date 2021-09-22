Песков заявил, что РФ выполняет все обязательства перед потребителями газа в ЕС

Россия выполняет все свои обязательства перед потребителями газа в Евросоюзе, увеличить его транзит до контрактации (разновидность договора купли-продажи) невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Российская сторона на 100% и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму по объёмам поставок газа европейским покупателям", — уточнил он.