Песков заявил, что РФ выполняет все обязательства перед потребителями газа в ЕС
Он отметил, что страна близка к историческому максимуму по объёмам поставок синего топлива европейским покупателям.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев
Россия выполняет все свои обязательства перед потребителями газа в Евросоюзе, увеличить его транзит до контрактации (разновидность договора купли-продажи) невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Российская сторона на 100% и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму по объёмам поставок газа европейским покупателям", — уточнил он.
Официальный представитель Кремля отметил, что есть "очень простая истина", которая состоит в том, что "газ сначала продаётся, потом добывается и только потом уже транзитируется". Он добавил, что невозможно транзитировать синее топливо, предварительно его не продав.
А накануне Лайф рассказывал, что цена на газ в Европе упала почти на 4%. Хотя до этого в Европе, напротив, заявили о возможной угрозе подорожания газа из-за "Северного потока – 2". По мнению эксперта по энергетике Карела Гирмана, ранее сотрудничавшего с Правительством Украины, причиной роста цен якобы стали спекуляции вокруг пуска данного газопровода.
Комментариев: 0