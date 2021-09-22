Кремль обратил внимание на важную деталь, о которой Байден "забыл" сказать в ООН
Тем не менее там считают отрадным заявление американского лидера о веке дипломатии.
Фото © Pixabay
Кремль сожалеет о том, что президент США Джо Байден во время своего выступления в ООН ничего не сказал о необходимости построения равноправных отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии, — это слышать, безусловно, отрадно. К сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно выстраивать всё-таки на основе взаимного уважения, учёта интересов друг друга", — сказал он журналистам.
При этом Песков отметил, что уважение интересов партнёров и равноправие — это те принципы, которых придерживается российская сторона.
Ранее в ходе ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН Байден заявил об отсутствии у США стремления к холодной войне и расколу мира. Он заверил в готовности работать над решением глобальных проблем с любыми странами.
Комментариев: 0