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Кремль обратил внимание на важную деталь, о которой Байден "забыл" сказать в ООН

Тем не менее там считают отрадным заявление американского лидера о веке дипломатии.

22 сентября, 11:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Кремль сожалеет о том, что президент США Джо Байден во время своего выступления в ООН ничего не сказал о необходимости построения равноправных отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии, это слышать, безусловно, отрадно. К сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно выстраивать всё-таки на основе взаимного уважения, учёта интересов друг друга", — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что уважение интересов партнёров и равноправие — это те принципы, которых придерживается российская сторона.

Байден заявил о переключении внимания США с "войн прошлого" на проблемы настоящего

Байден заявил о переключении внимания США с "войн прошлого" на проблемы настоящего

Ранее в ходе ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН Байден заявил об отсутствии у США стремления к холодной войне и расколу мира. Он заверил в готовности работать над решением глобальных проблем с любыми странами.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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