Кремль обратил внимание на важную деталь, о которой Байден "забыл" сказать в ООН

Кремль сожалеет о том, что президент США Джо Байден во время своего выступления в ООН ничего не сказал о необходимости построения равноправных отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии, — это слышать, безусловно, отрадно. К сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно выстраивать всё-таки на основе взаимного уважения, учёта интересов друг друга", — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что уважение интересов партнёров и равноправие — это те принципы, которых придерживается российская сторона.