Адвокат Моргенштерна назвал абсурдными заявления о вине рэпера в пермской трагедии

Адвокат Алишера Моргенштерна прокомментировал заявление Екатерины Мизулиной о том, что рэпер частично виноват в стрельбе в пермском университете, так как он пропагандирует деструктив среди подростков. Юрист сообщил Лайфу, что высказывания представительницы ОП РФ абсурдны, а сам музыкант вряд ли обратит внимание на "очередной вброс политического деятеля".

"Тут зависит от того, будет ли желание у Алишера как-то на это реагировать или нет, это ему решать. Возможно, он это и не заметит в череде информационных вбросов, которые периодически делают различные политические деятели. Что касается заявлений Мизулиной, понятное дело, что они абсурдные", — рассказал Лайфу адвокат рэпера Сергей Жорин.

Юрист также предполагал, что "информационные вбросы" объясняются желанием политика "пропиариться".