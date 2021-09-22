Адвокат Моргенштерна назвал абсурдными заявления о вине рэпера в пермской трагедии
Юрист сомневается, что музыкант вообще отреагирует на слова политика, и считает, что подобные высказывания используются для пиара.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Адвокат Алишера Моргенштерна прокомментировал заявление Екатерины Мизулиной о том, что рэпер частично виноват в стрельбе в пермском университете, так как он пропагандирует деструктив среди подростков. Юрист сообщил Лайфу, что высказывания представительницы ОП РФ абсурдны, а сам музыкант вряд ли обратит внимание на "очередной вброс политического деятеля".
"Тут зависит от того, будет ли желание у Алишера как-то на это реагировать или нет, это ему решать. Возможно, он это и не заметит в череде информационных вбросов, которые периодически делают различные политические деятели. Что касается заявлений Мизулиной, понятное дело, что они абсурдные", — рассказал Лайфу адвокат рэпера Сергей Жорин.
Юрист также предполагал, что "информационные вбросы" объясняются желанием политика "пропиариться".
Ранее Лайф сообщал, что Екатерина Мизулина возложила вину за стрельбу в Перми на Моргенштерна и ему "подобных уродов". По её мнению, ответственность за трагедию также несут органы власти, которые не приняли никаких существенных мер после происшествия в Казани.
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