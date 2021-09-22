Брод: Математики подтвердили, что "метод Шпилькина" доказал бы фальсификацию выборов в США

Председатель ассоциации НОМ, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод прокомментировал опубликованный в соцсетях анализ итогов избирательной кампании от имени "независимого аналитика" Сергея Шпилькина. По его предположению, порядка 50% голосов, поданных за партию власти, якобы могут быть сфальсифицированы. Такие выводы автор текста делает на основе некой математической модели. Однако Брод развенчал умозаключения Шпилькина. По его словам, в основе приведённых им построений лежит политика, но никак не наука.

Председатель ассоциации НОМ обращает внимание на то, что в представленных расчётах отсутствуют логические объяснения, а математические просто не выдерживают критики. "Аргументация хромает на обе ноги", — считает эксперт. По его словам, математики уже разбирали этот "метод" и подтвердили, что серьёзной научной оценки методика не выдерживает.

"Привлечённые нами математики подтвердили, что при применении этой методики к американским выборам "метод Шпилькина" достоверно подтвердил то, что выборы в США были фальсифицированы", — отметил он.

По словам Брода, Шпилькин стал неким фантомом, который вытаскивают как "засаленный козырь несогласных" — последнюю надежду, когда в споре крыть больше нечем.

"Тогда он садится на потрёпанный коврик, раскрывает пыльный мешок и достаёт своих питомцев: змеистые кривые начинают выплясывать отрепетированный танец, который называется "украденные голоса". Факир дудит в свою фальшивую дудочку, редкие прохожие собираются вокруг, кто-то из жалости к убогому кидает медяки. Большинство с отвращением плюёт в сторону и уходит прочь", — поэтически заключил Александр Брод.