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Застреливший бывшую невестку москвич обвинил её любовника в домогательствах к внучке

По словам мужчины, малышка сама рассказывала о пугавших её поступках нового ухажёра мамы, и он даже обратился в полицию.

22 сентября, 11:48
<p>Скриншот из видео © СУ СК России по Москве</p>

Скриншот из видео © СУ СК России по Москве

Подозреваемый в убийстве своей бывшей невестки на допросе у следователей заявил, что хотел лишь припугнуть женщину оружием из-за её любовника. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, конфликт в семействе начался летом прошлого года, когда супруги Анна и Николай решили развестись. Их пятилетняя дочь осталась с мамой, а сама женщина начала приводить домой ухажёра. По крайней мере, так бабушке с дедушкой рассказывала сама девочка. По её словам, мужчина по имени Матвей заходил к ней в ванную, просил застегнуть ему штаны, сдёргивал одеяло и оказывал другие признаки внимания, которые пугали ребёнка.

Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки

Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки

Взволнованные родственники написали заявление в полицию. При этом, как добавил собеседник Лайфа, правоохранителям Анна пояснила, что никакого сожителя у неё нет, а девочка якобы всё выдумывает. Но психологи эту версию не подтвердили, поскольку каких-либо расстройств и склонности к фантазированию у ребёнка выявлено не было. Кроме того, ранее девочка изображала Матвея и на своих рисунках.

Когда началось следствие, подозреваемый решил сам найти обидчика своей внучки, поэтому явился домой к Анне. Та в этот момент была в квартире одна. Женщина испугалась вооружённого мужчины и начала визжать, тогда он и выстрелил.

Напомним, что вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице Москвы было обнаружено тело женщины 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия нашли и изъяли орудие преступления, а также задержали подозреваемого 1955 года рождения. По данным источника Лайфа, он стрелял из карабина "Сайга".

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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