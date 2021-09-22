Застреливший бывшую невестку москвич обвинил её любовника в домогательствах к внучке

Подозреваемый в убийстве своей бывшей невестки на допросе у следователей заявил, что хотел лишь припугнуть женщину оружием из-за её любовника. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, конфликт в семействе начался летом прошлого года, когда супруги Анна и Николай решили развестись. Их пятилетняя дочь осталась с мамой, а сама женщина начала приводить домой ухажёра. По крайней мере, так бабушке с дедушкой рассказывала сама девочка. По её словам, мужчина по имени Матвей заходил к ней в ванную, просил застегнуть ему штаны, сдёргивал одеяло и оказывал другие признаки внимания, которые пугали ребёнка.

Взволнованные родственники написали заявление в полицию. При этом, как добавил собеседник Лайфа, правоохранителям Анна пояснила, что никакого сожителя у неё нет, а девочка якобы всё выдумывает. Но психологи эту версию не подтвердили, поскольку каких-либо расстройств и склонности к фантазированию у ребёнка выявлено не было. Кроме того, ранее девочка изображала Матвея и на своих рисунках.

Когда началось следствие, подозреваемый решил сам найти обидчика своей внучки, поэтому явился домой к Анне. Та в этот момент была в квартире одна. Женщина испугалась вооружённого мужчины и начала визжать, тогда он и выстрелил.