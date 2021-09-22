Власти сообщили о 100%-м преобладании дельта-штамма коронавируса в Москве
Ранее сообщалось, что заболеваемость в столице за неделю выросла почти на четверть.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Москве на 100% преобладает штамм коронавируса "дельта". Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.
"Было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует дельта-штамм коронавируса", — сказала она журналистам.
По словам Раковой, установлено это было благодаря исследованию структуры вариаций коронавируса, которое на протяжении всего лета еженедельно проводилось на базе центра вирусологии и микробиологии имени Гамалеи.
Также она рассказала, что в Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла почти на четверть за одну неделю.
Комментариев: 0