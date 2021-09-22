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Власти сообщили о 100%-м преобладании дельта-штамма коронавируса в Москве

Ранее сообщалось, что заболеваемость в столице за неделю выросла почти на четверть.

22 сентября, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве на 100% преобладает штамм коронавируса "дельта". Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

"Было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует дельта-штамм коронавируса", — сказала она журналистам.

Попова указала на отсутствие данных о более тяжёлом течении дельта-штамма

Попова указала на отсутствие данных о более тяжёлом течении дельта-штамма

По словам Раковой, установлено это было благодаря исследованию структуры вариаций коронавируса, которое на протяжении всего лета еженедельно проводилось на базе центра вирусологии и микробиологии имени Гамалеи.

Также она рассказала, что в Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла почти на четверть за одну неделю.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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