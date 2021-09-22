Власти сообщили о 100%-м преобладании дельта-штамма коронавируса в Москве

В Москве на 100% преобладает штамм коронавируса "дельта". Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

"Было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует дельта-штамм коронавируса", — сказала она журналистам.

По словам Раковой, установлено это было благодаря исследованию структуры вариаций коронавируса, которое на протяжении всего лета еженедельно проводилось на базе центра вирусологии и микробиологии имени Гамалеи.