Врач связал изменение схемы лечения ковида с мутациями "дельта" и "мю"
По его словам, обновление методики борьбы с инфекцией говорит о стремительном прогрессе в изучении коронавируса.
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Появление новой, 12-й версии методических рекомендаций по лечению коронавируса связано с распространением штаммов "дельта" и "мю", считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
"У нас штамм "дельта", а в Южной Америке уже штамм "мю", коронавирус меняется достаточно быстро, и из-за этого требуется постоянно корректировать методические рекомендации. В них указаны наши представления о том, как надо лечить. Также там указаны новые препараты, которые прошли регистрацию", — объяснил он в интервью радио Sputnik.
Врач отметил, что первые методические рекомендации по лечению инфекции появились менее двух лет назад, утверждение 12-й версии говорит о стремительном прогрессе в изучении коронавируса. По его словам, в стабильной обстановке рекомендации обновляются в зависимости от накопления и развития научных знаний раз в 5–10 лет.
Ранее "Арбидол" исключили из схемы лечения пациентов с коронавирусом. Также Минздрав переработал методы борьбы со среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания.
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