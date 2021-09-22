Довыборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися

Мосгоризбирком признал дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными. Согласно результатам референдума, в столичный парламент избраны два депутата, сообщил глава комиссии Юрий Ермолов.

"В Мосгоризбирком представлены протоколы по избирательным округам № 19 и № 37. Жалоб в окружные избирательные комиссии при подведении итогов не поступало", — сказал он в ходе заседания комиссии.

Уточняется, что на дополнительных выборах по округу № 19 победила Елена Кац, набрав 24 138 голосов (34,11%), по округу № 37 — Владимир Рыжков, у него 16 623 голоса (21,05%). Явка на избирательные участки составила 50,73% и 46,7% соответственно.