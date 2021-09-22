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Довыборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися

По итогам голосования в столичный парламент избраны Елена Кац и Владимир Рыжков.

22 сентября, 12:08
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Мосгоризбирком признал дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными. Согласно результатам референдума, в столичный парламент избраны два депутата, сообщил глава комиссии Юрий Ермолов.

"В Мосгоризбирком представлены протоколы по избирательным округам №  19 и №  37. Жалоб в окружные избирательные комиссии при подведении итогов не поступало", — сказал он в ходе заседания комиссии.

Уточняется, что на дополнительных выборах по округу № 19 победила Елена Кац, набрав 24 138 голосов (34,11%), по округу № 37 — Владимир Рыжков, у него 16 623 голоса (21,05%). Явка на избирательные участки составила 50,73% и 46,7% соответственно.

МГИК опроверг возможность пересчёта результатов электронного голосования

МГИК опроверг возможность пересчёта результатов электронного голосования

Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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