Довыборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися
По итогам голосования в столичный парламент избраны Елена Кац и Владимир Рыжков.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Мосгоризбирком признал дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными. Согласно результатам референдума, в столичный парламент избраны два депутата, сообщил глава комиссии Юрий Ермолов.
"В Мосгоризбирком представлены протоколы по избирательным округам № 19 и № 37. Жалоб в окружные избирательные комиссии при подведении итогов не поступало", — сказал он в ходе заседания комиссии.
Уточняется, что на дополнительных выборах по округу № 19 победила Елена Кац, набрав 24 138 голосов (34,11%), по округу № 37 — Владимир Рыжков, у него 16 623 голоса (21,05%). Явка на избирательные участки составила 50,73% и 46,7% соответственно.
Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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